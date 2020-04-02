Прогноз погоды на апрель 2020 в Самарской области: какую погоду ждать в этом месяце

2 Апр 2020 2020-04-02T09:40:23+03:00

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Стал известен прогноз погоды на апрель 2020 в Самарской области. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра России. По их сведениям, средняя температура воздуха в регионе немного превысит многолетние значения.

– Средняя месячная температура воздуха составит около 6,6...7,9 градусов. Это на 0,4-0,9 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, – говорится в сообщении Приволжского УГМС.

Отметим, февраль и март в Самарской области были аномально жаркими. Температура воздуха за окном раз за разом обновляла многолетние рекорды. Так, 31 марта в регионе была зафиксирована температура +18,9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU