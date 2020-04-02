Прогноз погоды на апрель 2020 в Самарской области: какую погоду ждать в этом месяце
Стал известен прогноз погоды на апрель 2020 в Самарской области. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра России. По их сведениям, средняя температура воздуха в регионе немного превысит многолетние значения.
– Средняя месячная температура воздуха составит около 6,6...7,9 градусов. Это на 0,4-0,9 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, – говорится в сообщении Приволжского УГМС.
Отметим, февраль и март в Самарской области были аномально жаркими. Температура воздуха за окном раз за разом обновляла многолетние рекорды. Так, 31 марта в регионе была зафиксирована температура +18,9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU