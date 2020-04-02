2020-04-02T09:58:18+03:00
Общество

Поддержать малый и средний бизнес: в Самарской области начал работать штаб по повышению устойчивости экономики

Для предпринимателей будет публиковаться оперативная информация
Егор ТКАЧЕНКО
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Председателем штаба назначен Виктор Кудряшов ФОТО: Правительство Самарской областиПредседателем штаба назначен Виктор Кудряшов ФОТО: Правительство Самарской области
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В Самарской области начал работать штаб по повышению устойчивости экономики. Это произошло по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова. Сейчас Правительство России совместно с региональными властями разрабатывают беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

– Председателем штаба назначен первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Он призвал предпринимателей отслеживать обновления на сайте, чтобы своевременно получать объективную информацию и иметь возможность воспользоваться всеми видами помощи в сложившейся ситуации, – сообщает областное правительство.

Информация будет публиковаться в ежедневном режиме на сайте штаба, а также в социальных сетях: Вконтакте, на фейсбуке, в инстаграме и твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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