Поддержать малый и средний бизнес: в Самарской области начал работать штаб по повышению устойчивости экономики
В Самарской области начал работать штаб по повышению устойчивости экономики. Это произошло по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова. Сейчас Правительство России совместно с региональными властями разрабатывают беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
– Председателем штаба назначен первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Он призвал предпринимателей отслеживать обновления на сайте, чтобы своевременно получать объективную информацию и иметь возможность воспользоваться всеми видами помощи в сложившейся ситуации, – сообщает областное правительство.
Информация будет публиковаться в ежедневном режиме на сайте штаба, а также в социальных сетях: Вконтакте, на фейсбуке, в инстаграме и твиттере.
ИСТОЧНИК KP.RU