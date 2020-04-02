Самарские сотрудники Росгвардии задержали двух местных драгдилеров

2 Апр 2020 2020-04-02T10:18:14+03:00

На двоих у них было более 6,5 граммов запрещенных веществ

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Сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в незаконном хранении наркотиков в разных районах города. Первый 32-летний мужчина попал в поле зрения оперативников в Советском районе, так как подходил по ориентировке. Он был доставлен в отдел полиции, где у него нашли девять свертков с метилэфедроном массой более 3,5 граммов.

– В Кировском районе правоохранители задержали мужчину, который нарушал общественный порядок – выражался нецензурной бранью в присутствии других людей. Также 32-летний мужчина хранил при себе пять свертков с тем же наркотиком весом более 3 граммов, – сообщает пресс-служба Росгвардии.

В отношении обоих жителей областной столицы сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU