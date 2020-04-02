Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 2 апреля 2020 выросло на два человека
Число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до 17 человек на 2 апреля 2020 года. Пришла информация еще о двух подтвержденных анализах пациентов с коронавирусом.
В России же зафиксировано 771 новых случаев коронавируса. В лидерах Москва - здесь заболели 595 человек. В Санкт-Петербурге - 22 человека сдали положительный анализ.
Выросла и смертность от коронавируса. Всего скончались от болезни 30 человек, из них шесть за прошедшие сутки.
Как обстоят дела с коронавирусом в Самарской области на эту минуту - читайте в нашем материале.
Напомним, что среди заболевших коронавирусом в Самарской области - двое детей. Два человека уже выписались из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU