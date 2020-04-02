В Тольятти мужчина планировал «договориться» с полицейским за 200 тысяч рублей
Следственный отдел Центрального района Тольятти возбудил уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя по статье «Покушение на дачу взятки».
– По версии следствия, подозреваемый 10 марта текущего года пытался дать деньги сотруднику полиции. За 200 тысяч рублей оперативник должен был закрыть глаза на административное нарушение со стороны мужчины. Однако сотрудник от денег отказался, – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Расследование этого дела продолжается. Устанавливаются все детали случившегося. Оперативное сопровождение по данному делу оказывают подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU