В Тольятти мужчина планировал «договориться» с полицейским за 200 тысяч рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T11:22:02+03:00

Однако правоохранитель отказался от денег и доложил начальству

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Следственный отдел Центрального района Тольятти возбудил уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя по статье «Покушение на дачу взятки».

– По версии следствия, подозреваемый 10 марта текущего года пытался дать деньги сотруднику полиции. За 200 тысяч рублей оперативник должен был закрыть глаза на административное нарушение со стороны мужчины. Однако сотрудник от денег отказался, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Расследование этого дела продолжается. Устанавливаются все детали случившегося. Оперативное сопровождение по данному делу оказывают подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU