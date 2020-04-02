2020-04-02T10:44:44+03:00
Новости компаний

ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада

Банк решил продлить сезонный промо-вклад «Время роста» до конца весны
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Минимальная сумма по онлайн-вкладу составит 30 тысяч рублейМинимальная сумма по онлайн-вкладу составит 30 тысяч рублей
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ВТБ принял решение о продлении сезонного промо-вклада «Время роста» до 31 мая. Клиенты могут оформить его в удаленном режиме - через мобильный и интернет-банк. Максимальная доходность составит 6,5% годовых в рублях с учетом капитализации процентов и при подключении опции «Сбережения».

Минимальная сумма по вкладу составит 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика. Вклад можно открыть как онлайн, так и в офисе банка в рублях на срок 180 и 380 дней. Пополнение, снятие средств с него и продление не предусмотрены. Размещенные на счете средства до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ.

Для клиентов, которые предпочитают не фиксировать средства на конкретный период, банк предлагает открыть онлайн накопительный счет «Копилка» с максимальной ставкой до 7,5% на срок от 1-3 месяцев. Он предусматривает ежедневное начисление средств на остаток и повышенную ставку для новых клиентов. При этом с 1 апреля клиент может открыть несколько счетов в каждой валюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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