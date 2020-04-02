2020-04-02T11:23:59+03:00
Общество

Дмитрий Азаров лично возглавил борьбу с коронавирусом в Самарской области

Число заболевших коронавирусом в регионе достигло 17 человек
Егор ТКАЧЕНКО
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Глава региона лично возглавил штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ФОТО: Правительство Самарской областиГлава региона лично возглавил штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ФОТО: Правительство Самарской области
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В четверг, 2 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На нем было принято несколько важных решений.

– Вчера президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ отметил, что ситуация с распространением инфекции усложняется. С учетом этого принимаю решение возглавить штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Александр Фетисов назначается заместителем руководителя штаба, – заявил Дмитрий Азаров.

Также вся деятельность штаба переходит на режим видеоконференцсвязи. До конца рабочего дня необходимо представить предложения по организации работы штаба. Отдельно губернатор попросил в кратчайшие сроки проинформировать граждан о выплате пенсий в офисах Сбербанка.

Выплаты займут около трех дней – с 14 по 17 апреля. Глава региона попросил проинформировать людей, чтобы не создавать ажиотаж по работе офисов банка. Жителям области также будут сообщать об угрозе распространения инфекции и работе по ее предотвращению ежедневно до 19:00. Ранее стало известно, что штаб по повышению экономической устойчивости Самарской области возглавил Виктор Кудряшов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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