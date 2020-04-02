Еще один повод остаться дома: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

2 Апр 2020 2020-04-02T11:29:35+03:00

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Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей региона о введении желтого уровня опасности. Как сообщает Приволжское УГМС, скорость ветра в регионе будет достигать 15-18 метров в секунду.

– В четверг, 2 апреля, в губернии ожидается сильный ветер. При этом температура воздуха составит не более +8 градусов. Рекомендуем тем, кто оказался на улице, не находится вблизи остановок транспорта, деревьев, линий электропередач, – говорится в сообщении.

Водителям сотрудники МЧС рекомендуют не садится за руль, а также парковать свои автомобили на открытой местности, где нет риска падения на них различных предметов. В регионе по-прежнему действует режим общей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU