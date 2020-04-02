2020-04-02T12:18:01+03:00
Общество

В Самарской области выявлены 150 нарушителей режима самоцизоляции

Большинство из них произошли в столице губернии
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Жителей региона просят соблюдать режим самоизоляцииЖителей региона просят соблюдать режим самоизоляцииФото: Александра БУДАЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжают бороться с нарушителями режима самоизоляции. Напомним, жителям региона необходимо находится дома, а тем, кто прибыл из зарубежных стран, запрещено покидать свое жилище в течение двух недель.

– За минувшие сутки выявлено 150 нарушений режима самоизоляции. 78 из них – в Самаре, еще 26 – в Тольятти. За этим следят сотрудники правоохранительных органов, – сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Самарской области.

Отметим, что на сегодня, 2 апреля, в регионе зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека уже выписали с выздоровлением. Самарцев просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полицейские рассказали, как следят за соблюдением самоизоляции в Самаре и ловят нарушителей

Корреспонденты «КП» вместе с разными службами искали нарушителей режима по домам, на улицах и дорогах города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Гастрит заработаете": самарский терапевт рассказал, почему имбирем и лимоном не стоит лечиться от коронавируса
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Новый заболевший привез коронавирус в Самару из Австрии
Из России пытались вывезти противогазы, маски и более 500 кг дезсредств и в разгар пандемии коронавируса
Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги
Справки для посещения больниц в период полной самоизоляции в Самарской области: кому выдадут, как получить
В Самарской области от коронавируса вылечились семь человек
Продление режима самоизоляции в Самаре: будут ли установлены новые сроки
Приемная кампания в СамГМУ 2020: на сколько переносится из-за коронавируса и как пройдет
Руководство Самарского государственного аграрного университета подозревают в мошенничестве
Влетел в отбойник: в Самаре пьяный водитель попал в ДТП около Фрунзенского моста