В Самарской области выявлены 150 нарушителей режима самоцизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T12:18:01+03:00

Большинство из них произошли в столице губернии

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В Самарской области продолжают бороться с нарушителями режима самоизоляции. Напомним, жителям региона необходимо находится дома, а тем, кто прибыл из зарубежных стран, запрещено покидать свое жилище в течение двух недель.

– За минувшие сутки выявлено 150 нарушений режима самоизоляции. 78 из них – в Самаре, еще 26 – в Тольятти. За этим следят сотрудники правоохранительных органов, – сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Самарской области.

Отметим, что на сегодня, 2 апреля, в регионе зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека уже выписали с выздоровлением. Самарцев просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU