2020-04-02T12:17:03+03:00
Общество

В Самарской области за сутки на коронавирус проверили 198 человек

Такие данные озвучили в штабе по борьбе с инфекцией
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас в регионе выявлено 17 случаев заболевания коронавирусомСейчас в регионе выявлено 17 случаев заболевания коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рассказал об исследованиях на предмет заболевания за 1 апреля. Так, за сутки в регионе было проведено 198 исследований на коронавирус.

– За все время всего было проведено 6797 исследований. На 1 апреля закончено медицинское наблюдение 691 человека. Также 80 групп в 65 садах приняли 240 детей, – говорится в отчете штаба.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе выявлено 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели и были выписаны. Кроме того, в обсерваторе находится 1 человек. В области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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