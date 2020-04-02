2020-04-02T12:00:58+03:00
Коронавирус Covid-19

За последние сутки в России выявили еще 771 случай заражения коронавирусом

Количество пациентов с подобным диагнозом прибавилось в 29 регионах страны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией на данный момент в Москве - 595 человекБольше всего заболевших коронавирусной инфекцией на данный момент в Москве - 595 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России за последние сутки выросло число заболевших коронавирусом. По данным на 2 апреля 2020 года опасную инфекцию выявили еще у 771 жителя 29 регионов страны, в том числе 2 новых случая в Самарской области. Таким образом, число пациентов с подобным диагнозом увеличилось до 3548 человек, сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев заражения — в Москве. Там коронавирус выявили у 595 жителей. Затем идет Московская область — 43 новых пациента, потом Санкт-Петербург с 22 заболевшими. В Нижегородской области выявили 13 новых случаев, в Ленинградской — 11, в Дагестане — 10.

Ранее стало известно, что в Москве родился первый ребенок с коронавирусом. Это девочка. Она родилась 31 марта. У ее матери также выявили опасное заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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