Домашние каникулы окончены: экс-прокурор Олег Анищенко снова попал в СИЗО

2 Апр 2020 2020-04-02T12:21:51+03:00

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Самарский областной суд отправил обратно в СИЗО экс-прокурора Олега Анищенко, которого судят за получение взятки.

Напомним, по версии следствия, зампрокурора Промышленного района Анищенко в 2018 году получил 200 тысяч рублей от подозреваемого в организации нелегального игорного бизнеса. Подсудимый вину отрицает: по его словам, деньги у него на столе забыл друг, а как они оказались в холодильнике кулера, ему вообще неведомо - все это, должно быть, происки ФСБ, которые проводили операцию по его задержанию.

В суде дело рассматривают с августа прошлого года, все это время, начиная с момента задержания, бывший прокурор находился в СИЗО. В марте 2020-го, когда над Самарой нависла угроза коронавируса, адвокат Анищенко в очередной раз просил выпустить его из-под стражи, как уже бывало не раз. Но тут произошло небывалое: судья Варвара Базева изменила ему меру пресечения на домашний арест сроком до 20 июня.

Вот только решение свое судья мотивировала тем, что судебное следствие окончено, поэтому подсудимый ни на что и ни на кого повлиять уже не может. А оказалось, что это не так: по словам гособвинителя Анастасии Когановой, на последнем заседании сторона защиты не закончила предъявлять свои доказательства, судебное следствие официально не объявляли оконченным, а потому нельзя говорить, что все доводы и показания уже изучены.

Самарский областной суд посчитал так же и постановил решение районного суда отменить, а Олега Анищенко вернуть в СИЗО. Когда продолжится рассмотрение его уголовного дела, пока не ясно - заседание назначено на 16 апреля, но состоится ли оно, еще неизвестно.

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Официальная формулировка, указанная в судебном документе - "в связи с окончанием судебного следствия" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU