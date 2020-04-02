Министерство обороны: «Сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площади – неправда»
Представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков ответил kp.ru на вопрос о возможной отмене или переносе Парада Победы на Красной площади. Отметим, ранее СМИ неоднократно заявляли о вероятности проведения парада «без зрителей», а также о том, что празднование может состояться 3 сентября.
– Все идет по плану, никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы пока нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. Со всеми участниками проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава, – цитирует Конашенкова kp.ru.
Он также отметил, что у всех участников трижды в день измеряют температуру. При этом люди, участвующие в праздновании годовщины Победы, горят желанием принять участие в историческом событии и тренируются до седьмого пота.
ИСТОЧНИК KP.RU