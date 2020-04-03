Беспрецедентные меры господдержки: бизнесменам Самарской области обещают содействие правительства

3 Апр 2020 2020-04-03T09:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 апреля, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов выступил с обращением к бизнес-сообществу региона. Он сообщил, что предприниматели в сложившейся ситуации могут рассчитывать на беспрецедентные меры господдержки. Также он предостерег их от принятия панических неверных решений по высвобождению персонала и закрытию бизнеса.

Виктор Кудряшов отметил, что по ходу развития ситуации мониторинга положения дел на предприятиях меры поддержки будут наращиваться и дополняться практически в ежедневном режиме, причем как на федеральном, так и на региональном уровнях.

– Когда положение стабилизируется, а это произойдет, по прогнозам эпидемиологов, достаточно скоро, бизнес сможет развиваться в условиях обычной потребительской активности. В стадии обсуждения находится вопрос о значительном снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения как минимум до конца текущего года. Также мы рассматриваем вопрос о компенсации расходов предпринимателей, не допустивших высвобождения сотрудников, по уплате налогов на имущество, на землю и транспортного налога. Все эти меры в первую очередь касаются предприятий малого и среднего бизнеса в гостиничной, туристической отрасли и ряде других направлений, – заявил первый вице-губернатор.

Также Кудряшов обратил внимание на то, что государство поможет предприятиям, которые сохранят трудовые коллективы. Тех же, кто принял решение высвободить работников, просят проинформировать об этом министерство труда Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU