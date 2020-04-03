2020-04-03T09:44:27+03:00
Спорт

Генеральный директор «Крыльев Советов» рассказал, будут ли футболистам сокращать зарплаты

Команда до конца мая будет находиться в вынужденном отпуске
Владислав КИРСАНОВ
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После 22 матчей команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблицеПосле 22 матчей команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблицеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, планирует ли руководство клуба сокращать зарплатную ведомость футболистам, которые вернутся на поле не раньше 31 мая. Отметим, именно такую дату обозначил РФС из-за пандемии коронавируса.

– Мы пока не обсуждали этот вопрос, но обязательно будем стараться прийти к решению по сокращению контрактов на весь срок карантина. Команду мы пока распустили до 31 мая, – цитирует Шашкова «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» после 22 матчей занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Клуб набрал 22 очка. Ранее руководство клуба опровергло информацию о его ликвидации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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