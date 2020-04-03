Генеральный директор «Крыльев Советов» рассказал, будут ли футболистам сокращать зарплаты
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, планирует ли руководство клуба сокращать зарплатную ведомость футболистам, которые вернутся на поле не раньше 31 мая. Отметим, именно такую дату обозначил РФС из-за пандемии коронавируса.
– Мы пока не обсуждали этот вопрос, но обязательно будем стараться прийти к решению по сокращению контрактов на весь срок карантина. Команду мы пока распустили до 31 мая, – цитирует Шашкова «Спорт-Экспресс».
«Крылья Советов» после 22 матчей занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Клуб набрал 22 очка. Ранее руководство клуба опровергло информацию о его ликвидации.
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ИСТОЧНИК KP.RU