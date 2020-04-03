Предложение наоборот: в Тольятти мужчина украл у женщины золотое кольцо

3 Апр 2020 2020-04-03T09:41:03+03:00

Свой успех он решил отпраздновать во дворе с алкоголем и друзьями

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Сотрудники патрульно-постовой службы Тольятти раскрыли ограбление. Оно произошло во дворе дома, расположенного на проспекте Степана Разина. Злоумышленник похитил у женщины золотое кольцо стоимостью 5 тысяч рублей.

– Параллельно с этим сотрудникам поступил вызов от жильцов соседнего двора. Они жаловались на шумную компанию, распивающую спиртные напитки на улице. Прибывшие полицейские обнаружили среди нарушителей спокойствия схожего по приметам мужчину. Он тут же сознался в грабеже, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По словам задержанного, он сдал кольцо в ломбард, а деньги потратил на алкоголь, который и распивал в этом самом дворе. Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU