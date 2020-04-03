В Самарской области работница банка обманула 80-летнего пенсионера

3 Апр 2020 2020-04-03T09:37:05+03:00

Она присвоила себе 25 тысяч рублей, которые принадлежали старику

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В Сергиевском районе Самарской области у 80-летнего пенсионера украли деньги. Соблазнилась ими 38-летняя местная жительница, которая работала старшим менеджером по обслуживаю в банке. Мужчина сам обратился к ней, попросив снять 50 тысяч рублей с его счета.

– Женщина сняла требуемую сумму, однако оставшиеся средства перевела на другой счет. При этом сообщила пенсионеру, что у него осталось на счету 75 тысяч рублей, вместо необходимых 100 тысяч. Таким образом, она присвоила себе 25 тысяч рублей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Благодаря слаженной работе правоохранителей деньги потерпевшему удалось вернуть. А женщина получила наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU