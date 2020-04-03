Угнали машину и сопротивлялись полиции: в Самаре задержали двоих 17-летних подростков

3 Апр 2020 2020-04-03T10:48:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Советского района Самары начал проверку по материалам, поступившим из полиции. Сообщается, что в ночь на 31 марта текущего года двое 17-летних подростков угнали автомобиль и катались на нем по городу.

– Это продолжалось до тех пор, пока их не остановили сотрудники ГИБДД. При этом молодые люди оказали сопротивление правоохранителям. Сейчас устанавливаются все детали случившегося, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Угон автомобиля» и «Применение насилия в отношении представителей власти». Расследование продолжается, молодые люди находятся под стражей.

Видео задержания двоих подростков-угонщиков в Самаре .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

GTA по-самарски: пьяные подростки заперли друга в квартире, устроили ДТП на его иномарке и подрались с полицейскими

Экипаж ДПС получил наводку от активистов «Ночного Патруля» и вовремя сумел утихомирить неадекватных автолюбителей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU