2020-04-03T10:48:09+03:00
Общество

Угнали машину и сопротивлялись полиции: в Самаре задержали двоих 17-летних подростков

На парней могут завести уголовные дела [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Двое молодых парней оказались не робкого десяткаДвое молодых парней оказались не робкого десяткаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел Советского района Самары начал проверку по материалам, поступившим из полиции. Сообщается, что в ночь на 31 марта текущего года двое 17-летних подростков угнали автомобиль и катались на нем по городу.

– Это продолжалось до тех пор, пока их не остановили сотрудники ГИБДД. При этом молодые люди оказали сопротивление правоохранителям. Сейчас устанавливаются все детали случившегося, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Угон автомобиля» и «Применение насилия в отношении представителей власти». Расследование продолжается, молодые люди находятся под стражей.

Видео задержания двоих подростков-угонщиков в Самаре .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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