В Самаре 522 человек отпустили из-под карантина по коронавирусу
На сегодняшний день, 3 апреля, в Самарской области сняли с медицинского наблюдения 522 человека. При этом жителей региона продолжают исследовать на коронавирус.
– Всего было обследовано 6972 человека. За прошедшие сутки – 175, в лаборатории СПИД-центра – 135 человек. Также в Самаре отработаны 74 заявки на помощь волонтеров, еще 50 – в процессе выполнения, – говорится в сообщении оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Самарской области.
На данный момент в регионе зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек были выписаны из больниц в связи в выздоровлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU