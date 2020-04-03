В Самаре работника районной администрации подозревают в получении взятки
Прокуратура Самары провела проверку в работе сотрудника отдела потребительского рынка и услуг администрации Железнодорожного района города. Стало известно, что он в период с 2012 по 2019 год осуществлял проверки индивидуальных предпринимателей района.
– При исполнении своих должностных обязанностей муниципальный служащий бездействовал, а также оказывал общее покровительство, предупреждая осуществляющих незаконную торговлю лиц о проведении выездных проверок, – сообщает надзорный орган.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Получение взятки». Глава администрации района уволил данного сотрудника после представления прокуратуры в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU