2020-04-03T11:14:17+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 3 апреля не выросло

За прошедшие сутки в регионе выписаны 5 человек
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляцииВ регионе продолжает действовать режим полной самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна статистика распространения коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки. Так, по данным на 3 апреля в России всего зарегистрировано 4149 случаев в 78 регионах страны. В Самарской области за прошедший день не появилось новых заболевших. Число зараженных коронавирусом все также составляет 17 человек, семь из которых уже выписали.

– Всего за день зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусом. 448 случаев в Москве, 34 – в Московской области, 17 – в Краснодарском крае. За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: Республика Коми – 2, Москва – 1, Пермский край – 1. Летальных случаев за весь период: 34, – сообщает портал СтопКоронавирус.РФ.

Отметим, что вчера, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля. Всего за период пандемии выздоровел 281 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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