В начале следующей недели в Самарской области ожидается мокрый снег и порывистый ветер
В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в начале грядущей недели. В понедельник, 6 апреля, в регион придет небольшое похолодание и сильный ветер.
– После теплых выходных температура понизится. Ночью она не поднимется выше +3 градусов. при этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же картина сохранится и днем – столбик термометра остановится на +8 градусах, – сообщают синоптики.
Также они ожидают сильный порывистый ветер, чья скорость достигнет 15-18 метров в секунду. При этом средняя температура воздуха в начале апреля ожидается выше нормы на 2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU