В начале следующей недели в Самарской области ожидается мокрый снег и порывистый ветер

3 Апр 2020 2020-04-03T12:00:17+03:00

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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в начале грядущей недели. В понедельник, 6 апреля, в регион придет небольшое похолодание и сильный ветер.

– После теплых выходных температура понизится. Ночью она не поднимется выше +3 градусов. при этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же картина сохранится и днем – столбик термометра остановится на +8 градусах, – сообщают синоптики.

Также они ожидают сильный порывистый ветер, чья скорость достигнет 15-18 метров в секунду. При этом средняя температура воздуха в начале апреля ожидается выше нормы на 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU