Глава Кинельского района Самарской области ушел со своей должности

3 Апр 2020 2020-04-03T12:03:08+03:00

Сергей Колесник работал на посту с сентября 2018 года ФОТО: Правительство Самарской области

Его обязанности будет исполнять первый заместитель

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В четверг, 2 апреля, на внеочередном собрании представителей Кинельского района была рассмотрена отставка главы района Сергея Колесника. Он решил покинуть должность по собственному желанию. Исполнять обязанности главы Кинельского района пока будет Юрий Жидков.

– Депутаты большинством голосов приняли отставку. На собрании также присутствовал министр сельского хозяйства области Николай Абашин, ранее занимавший такую же должность, – сообщили представители Кинельского района.

Сергей Колесник трудился на посту главы Кинельского района с сентября 2018 года. За свою карьеру он также побывал главой сельского поселения Георгиевка, а также директором МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».

ИСТОЧНИК KP.RU