Глава Кинельского района Самарской области ушел со своей должности
В четверг, 2 апреля, на внеочередном собрании представителей Кинельского района была рассмотрена отставка главы района Сергея Колесника. Он решил покинуть должность по собственному желанию. Исполнять обязанности главы Кинельского района пока будет Юрий Жидков.
– Депутаты большинством голосов приняли отставку. На собрании также присутствовал министр сельского хозяйства области Николай Абашин, ранее занимавший такую же должность, – сообщили представители Кинельского района.
Сергей Колесник трудился на посту главы Кинельского района с сентября 2018 года. За свою карьеру он также побывал главой сельского поселения Георгиевка, а также директором МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
ИСТОЧНИК KP.RU