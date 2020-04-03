Задолжала алименты детям: в Самарской области женщина отправилась на обязательные работы
В Самарской области привлекли к ответственности жительницу Красноармейского района. Дело в том, что она не платила своим детям причитающиеся им по закону алименты. Ее долг составил 12 тысяч рублей.
– Гражданка игнорировала визиты на прием к приставу, а также не собиралась платить. Представителям исполнительной власти пришлось обращаться в суд. Женщине назначено наказание в виде 20 часов общественно-полезных работ, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
В том случае, если должница продолжит уклоняться от исполнения своих обязательств, ей будет грозить уголовная ответственность. Она подразумевает тюремный срок до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU