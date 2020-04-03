В Самарской области без вести пропал 65-летний мужчина

3 Апр 2020 2020-04-03T14:07:24+03:00

Мужчина ушел из дома 30 марта и до сих пор неизвестно, где он Фото: ГУ МВД России по Самарской области

О его место нахождении нет никакой информации уже четыре дня

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Полицейские Самарской области разыскивают 65-летнего Александра Жабина из Жигулевска, который утром 30 марта этого года ушел из дома и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.

– У мужчины среднее телосложение, рост 180 см, голубые глаза, седые волосы с залысинами. Он был одет в темно-синюю куртку до пояса, светло-синие джинсы, туфли черного цвета, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщать об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: (884862) 2-23-90, 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU