В Самарской области без вести пропал 65-летний мужчина
Полицейские Самарской области разыскивают 65-летнего Александра Жабина из Жигулевска, который утром 30 марта этого года ушел из дома и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.
– У мужчины среднее телосложение, рост 180 см, голубые глаза, седые волосы с залысинами. Он был одет в темно-синюю куртку до пояса, светло-синие джинсы, туфли черного цвета, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщать об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: (884862) 2-23-90, 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).
ИСТОЧНИК KP.RU