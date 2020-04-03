2020-04-03T14:12:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам - от химиков: на средства ТОАЗа закупят более 60 тысяч масок и 70 тысяч перчаток

Тольяттинской городской больнице № 4 выделили на средства индивидуальной защиты 3 млн рублей
Анна ФЕДОРОВА
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Тольяттиазот выделил 3 млн рублей Тольяттинской городской больнице № 4, которая в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции будет перепрофилирована для лечения внебольничной пневмонии у населения Тольятти, Ставропольского района и Жигулевска. Закупка защитных масок и перчаток позволит медикам работать, минимизировав риск заражения COVID-19.

- Мы обязаны поддержать врачей, которые находятся на передовой борьбы с новой инфекцией и защищают всех нас. Только совместными усилиями мы сможем вернуться к нормальной жизни в кратчайшее время, - отметил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов.

В условиях пандемии коронавируса ТОАЗ принимает все необходимые меры профилактики и по отношению к своим работникам. Для всех сотрудников действует входной фильтр – на проходной завода каждому измеряют температуру. На предприятии проводятся дополнительная уборка и дезинфекция помещений и офисной техники, везде расставлены антисептики. Старожилы (работники 65+) отправлены домой на самоизоляцию, а офисные служащие – на «удаленку».

Коллектив сохраняет оптимизм. Читайте, как стать членом дружной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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