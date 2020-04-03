В Самаре с 3 апреля изменили расписание речтранспорта до Рождествено

3 Апр 2020 2020-04-03T14:15:46+03:00

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В Самаре расписание речных перевозок корректируют с учетом снижения пассажиропотока. Он сократился из-за того, что введен режим нерабочих дней и полной самоизоляции. Жители Рождествено, например, стали меньше пользоваться переправой. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

- Актуальное расписание движения речного пассажирского транспорта размещено на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, - отметили в ведомстве.

На сайте СРПП размещена информация о том, что с 3 апреля меняется график движения судов на пригородном маршруте Самара - Рождествено. На Проран омик будет заходить дважды в день.

ИСТОЧНИК KP.RU