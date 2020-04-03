2020-04-03T13:43:51+03:00
Новости компаний

МТС и МЕДСИ открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами

Проконсультироваться с терапевтами и педиатрами клиники можно будет бесплатно до 30 апреля 2020 года
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Пообщаться с медиками можно будет через сервис SmartMedПообщаться с медиками можно будет через сервис SmartMedФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ПАО «МТС» - ведущий российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг и АО «Группа компаний «МЕДСИ», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявляют о том, что до 30 апреля 2020 года срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed будут доступны бесплатно без ограничений всем жителям России.

Абоненты любых операторов связи из любой точки страны смогут воспользоваться возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ через приложение SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено. Для связи с врачом не потребуется вводить промокод или совершать каких-то дополнительных действий – достаточно установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». При регистрации в сервисе ребенка, появится опция «Дежурный педиатр», которая также предоставляется бесплатно до конца апреля 2020 года.

О сервисе SmartMed

МТС и «МЕДСИ» запустили медицинский сервис SmartMed в апреле 2018 года. Сервис сочетает возможности телемедицины, записи на очный приём и безопасного хранения медицинской истории пациента. Для срочных онлайн-консультаций в сервисе работают дежурный терапевт и педиатр, для плановых онлайн-приёмов – врачи более 15 специальностей, в том числе кардиологи, пульмонологи и неврологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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