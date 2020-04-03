За прошедшие сутки в Самарской области 66 раз нарушили режим самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T13:43:21+03:00

Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу

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Сегодня, 3 апреля, стала известна статистика по несоблюдению режима самоизоляции в Самарской области за минувшие сутки.

– От органов полиции Роспотребнадзору передано 22 материала о несоблюдении режима. Всего выявлено 66 таких случаев, горожанам выданы 73 определения, составлено 6 протоколов о нарушениях, – сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Отметим, что за прошедшие сутки в области не зафиксировано новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего на данный момент произошло 17 таких случаев, 7 человек выписаны в связи с выздоровлением. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU