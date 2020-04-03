За прошедшие сутки в Самарской области 66 раз нарушили режим самоизоляции
Сегодня, 3 апреля, стала известна статистика по несоблюдению режима самоизоляции в Самарской области за минувшие сутки.
– От органов полиции Роспотребнадзору передано 22 материала о несоблюдении режима. Всего выявлено 66 таких случаев, горожанам выданы 73 определения, составлено 6 протоколов о нарушениях, – сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Отметим, что за прошедшие сутки в области не зафиксировано новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего на данный момент произошло 17 таких случаев, 7 человек выписаны в связи с выздоровлением. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вирус паники: как не сойти с ума во время пандемии коронавируса
Полезные советы от психологов и психиатров, как справиться со своими страхами, не поссориться с близкими людьми и выжить в период пандемии коронавируса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU