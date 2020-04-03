Какие предприятия Самарской области получат разрешение на работу в период самоизоляции: что рассказали на оперативном штабе
На заседании оперативного штаба рассказали, какие предприятия и компании продолжат работать в Самарской области в период полной самоизоляции из-за коронавируса. Эта информация не окончательная, так как постановление пока не подписано. Но это именно то решение, которое, как предполагается, сможет помочь экономике.
Итак возобновить работу смогут:
- сельскохозяйственные предприятия, представители сферы лесного хозяйства и рыболовства,
- компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых,
- обрабатывающие производства,
- проектировщики зданий и сооружений,
- сферы ремонта автортранспорта,
- компании сферы информации и связи,
- отрасли страхования и соцобеспечения,
- предприятия по обслуживанию зданий и сооружений,
- юристы, бухгалтера, консалтинговые услуги.
Для того, чтобы продолжать работу, руководители таких предприятий будут обязаны соблюдать все санитарные нормы, проводить дезинфекцию, развести потоки сотрудников.
«КП-Самара» продолжает следить за ситуацией. Мы будем держать вас в курсе решений правительства Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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