Депутат просит запретить продажу крепкого алкоголя в Самаре на период полной самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T14:33:35+03:00

С просьбой о запрете продажи алкоголя на период полной самоизоляции в Самаре обратился к губернатору Александр Милеев

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Депутат губдумы Александр Милеев просит губернатора оформить запрет на продажу крепких алкогольных напитков в Самаре на период полной самоизоляции в регионе. Он считает, что иначе мы получим рост преступлений в состоянии опьянения.

- Сегодня направил в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обращение по вопросу ограничения на территории региона продажи алкоголя свыше 6 градусов в период всеобщих нерабочих дней (до 30 апреля). Дмитрий Игоревич, прошу Вас высказать свое мнение и принять необходимые меры! - написал народный избранник в твитере, приложив копию письма.

Свою позицию депутат Милеев обосновал тем, что, по его данным, уже за неделю, объявленную официально нерабочей для большинства граждан, в российских регионах выросли продажи крепкого алкоголя и зафиксирован рост числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Примечателен тот факт, что ранее сам Милеев руководил водочным заводом «Родник».

Письмо Милеева

ИСТОЧНИК KP.RU