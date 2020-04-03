Школы и университеты в Самарской области с 6 апреля будут работать в дистанционном режиме

3 Апр 2020 2020-04-03T16:38:08+03:00

В министерстве образования рассказали, как будут работать школы и университеты в Самарской области в нерабочий месяц

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С 6 апреля школы и университеты Самарской области будут работать дистанционно в течение месяца. И педагоги, и школьники, и студенты будут находиться дома. В образовательные учреждений не будет ходить никто. Работать учебные заведения будут дистанционно.

- Расписание будет появляться на сайте школы и в АСУ РСО. Уроки будут идти 30 минут. Педагоги получат домой ноутбуки для того, чтобы они могли вести уроки с учетом своих наработок, - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Для дистанционного обучения будут использоваться различные программы. В расписании также будет предусмотрено, что ребенок может сделать самостоятельно, если вдруг подключение интернета не будет установлено.

Отдельно будут проводиться и уроки физкультуры. Предусмотрено в течение занятий и время на прием пищи. Ребят также попросят самостоятельно заниматься.

Кроме того, в онлайн режиме будут проходить родительские собрания. А еще дети получат школьное питание в виде сухого пайка.

Такого единого подхода к дистанционному обучению рекомендуют всем учреждениям: школам, колледжам и университетам.

ИСТОЧНИК KP.RU