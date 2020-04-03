В налоговой рассказали, как будут обслуживать самарцев в период самоизоляции из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T16:42:50+03:00

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Режим самоизоляции, который ввели в Самарской области из-за коронавируса на этой неделе, скорректировал работу многих предприятий и ведомств региона. К примеру, с 30 марта закрыли все операционные залы налоговой службы губернии. Как сообщили в региональном правительстве, УФНС России по Самарской области приостанавливает прием и обслуживание самарцев в налоговых инспекциях и их подразделениях до 30 апреля включительно.

Кроме того, из-за неблагополучной эпидемобстановки в стране налоговые не будут проводить семинары, круглые столы и дни открытых дверей, которые были запланированы 24-25 апреля 2020 года. Также приостановлен личный прием граждан. В ИФНС по Октябрьскому району Самары призывают горожан минимизировать походы в инспекции и общаться с налоговыми органами дистанционно через сайт www.nalog.ru. По субботам, в частности 11 и 25 апреля, налогоплательщиков принимать также не будут.

Кроме того, сотрудники налоговой напоминают, что те, кто получал доходы не только по своему основному месту работы, но и от сдачи имущества в аренду, продажи домов/квартир/дач/транспортных средств, находящихся в собственности менее 3 лет, и другие доходы за 2019 год, должны предоставить налоговую декларацию в инспекцию по месту регистрации до 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU