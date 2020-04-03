Министр образования Самарской области Виктор Акопьян о работе детсадов в режиме самоизоляции: «Оставляем дежурные группы»
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал о работе детских садов в режиме самоизоляции. Он отметил, что с 6 апреля продолжат работать дежурные группы в детсадах. Они будут действовать для тех детей, чьи родители работают в предприятиях непрерывного цикла.
- Будут работать дежурные группы, они будут во всех детских садах, где есть такая необходимость. Родителям нужно за выходные написать и сообщить воспитателям или заведующим о том, нужна ли им помощь детсадов, - отметил Виктор Акопьян.
Известно также, что школы продолжат работать дистанционно, при этом даже учителя не будут приходить в учебные заведения. Дистанционная работа будет двухсторонней.
Администрацию школ также попросили озаботиться досугом детей и всю информацию размещать на своих сайтах.
ИСТОЧНИК KP.RU