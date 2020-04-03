2020-04-03T15:52:02+03:00
Общество

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян о работе детсадов в режиме самоизоляции: «Оставляем дежурные группы»

Министр образования рассказал родителям, как будут работать детские сады в режиме самоизоляции в Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пока родители на работе, детей примут в дежурные группыПока родители на работе, детей примут в дежурные группыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал о работе детских садов в режиме самоизоляции. Он отметил, что с 6 апреля продолжат работать дежурные группы в детсадах. Они будут действовать для тех детей, чьи родители работают в предприятиях непрерывного цикла.

- Будут работать дежурные группы, они будут во всех детских садах, где есть такая необходимость. Родителям нужно за выходные написать и сообщить воспитателям или заведующим о том, нужна ли им помощь детсадов, - отметил Виктор Акопьян.

Известно также, что школы продолжат работать дистанционно, при этом даже учителя не будут приходить в учебные заведения. Дистанционная работа будет двухсторонней.

Администрацию школ также попросили озаботиться досугом детей и всю информацию размещать на своих сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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