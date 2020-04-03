Самарским школьникам выдают на дом то, что они не доели в школе

3 Апр 2020 2020-04-03T16:34:35+03:00

Об этом сообщили в министерстве образования и науки Самарской области

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Самарские школьники будут получать наборы продуктов на дом. Они полагаются тем ученикам, которые получали бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных организациях.

– В соответствии с поручением губернатора Самарской области учащимся, которые получали бесплатное питание, будут предоставлены наборы продуктов на период дополнительных каникул или дистанционного режима обучения, – говорится в сообщении представителей министерства образования и науки региона в твиттере.

За выдачу товаров будут отвечать образовательные организации, где обучаются дети. Также сообщается, что перечень продуктов в наборах согласован с Роспотребнадзором. Отмечается, что до 5 апреля начнется выдача недельных наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU