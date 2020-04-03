Самарским школьникам выдают на дом то, что они не доели в школе
Самарские школьники будут получать наборы продуктов на дом. Они полагаются тем ученикам, которые получали бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных организациях.
– В соответствии с поручением губернатора Самарской области учащимся, которые получали бесплатное питание, будут предоставлены наборы продуктов на период дополнительных каникул или дистанционного режима обучения, – говорится в сообщении представителей министерства образования и науки региона в твиттере.
За выдачу товаров будут отвечать образовательные организации, где обучаются дети. Также сообщается, что перечень продуктов в наборах согласован с Роспотребнадзором. Отмечается, что до 5 апреля начнется выдача недельных наборов.
ИСТОЧНИК KP.RU