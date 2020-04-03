Министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал, как изменятся зарплаты учителей в период самоизоляции
Министр образования Самарской области рассказал, как изменятся зарплаты учителей в Самарской области в период самоизоляции и дистанционного обучения в школах.
- Полный объем заработной платы со всеми надбавками, доплатами и окладами сохранится без изменений. Это на личном контроле моем и на личном контроле руководителей департаментов образования. Поэтому, уважаемые руководители, успокойте педагогов: заработная плата ни за какой период не должна измениться, - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
Известно, что с 6 апреля школы и университеты будут работать в дистанционном режиме. Причем на работу не будут ходить даже учителя. Им выдадут на дом необходимую технику, которая поможет проводить занятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU