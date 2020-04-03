Центровой БК «Самара» Александр Савенков: «В четырех стенах много не потренируешься, поэтому приходится развиваться интеллектуально»
Центровой баскетбольного клуба «Самара» Александр Савенков рассказал, чем занимается дома во время самоизоляции. По словам спортсмена, недостаток тренировок он компенсирует интеллектуальным трудом.
- Я делаю всевозможные базовые упражнения для поддержания тонуса организма. В четырех стенах, к сожалению, физических дел много не сделаешь, поэтому приходится развиваться интеллектуально или занимать себя просмотром фильмов и сериалов, - признался Александр Савенков. - Советую всем, кто сидит дома, посмотреть фильмы «Игры разума», «Мидуэй», «Достать ножи», сериалы – «Видеть», «Чужак», «Эпидемия», «Ведьмак».
При этом баскетболист отмечает, самоизоляция очень важна.
- Думаю, что это очень важный момент недопущения распространения коронавируса. От того, как ответственно мы выполним это предписание, зависят сроки дальнейшего восстановления нашей страны от этой эпидемии, - считает спортсмен.
Напомним, сейчас баскетбольная Суперлига на паузе. Не исключено, что сезон завершат досрочно, а чемпиона выберут на заседании представители федерации баскетбола России и министерства спорта. Действующим победителем Суперлиги является «Самара». Сейчас волжане делят первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата со «Спартаком-Приморье».
Один трофей в этом году самарцы уже выиграли – они впервые в своей истории стали обладателями Кубка России по баскетболу.
ИСТОЧНИК KP.RU