2020-04-03T16:31:55+03:00
Спорт

Центровой БК «Самара» Александр Савенков: «В четырех стенах много не потренируешься, поэтому приходится развиваться интеллектуально»

Баскетболист волжского клуба рассказал, чем занимается во время самоизоляции, и посоветовал хорошие фильмы и сериалы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Из-за коронавируса все спортивные соревнования в России приостановили. Фото: БК «Самара».Из-за коронавируса все спортивные соревнования в России приостановили. Фото: БК «Самара».
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Центровой баскетбольного клуба «Самара» Александр Савенков рассказал, чем занимается дома во время самоизоляции. По словам спортсмена, недостаток тренировок он компенсирует интеллектуальным трудом.

- Я делаю всевозможные базовые упражнения для поддержания тонуса организма. В четырех стенах, к сожалению, физических дел много не сделаешь, поэтому приходится развиваться интеллектуально или занимать себя просмотром фильмов и сериалов, - признался Александр Савенков. - Советую всем, кто сидит дома, посмотреть фильмы «Игры разума», «Мидуэй», «Достать ножи», сериалы – «Видеть», «Чужак», «Эпидемия», «Ведьмак».

При этом баскетболист отмечает, самоизоляция очень важна.

- Думаю, что это очень важный момент недопущения распространения коронавируса. От того, как ответственно мы выполним это предписание, зависят сроки дальнейшего восстановления нашей страны от этой эпидемии, - считает спортсмен.

Напомним, сейчас баскетбольная Суперлига на паузе. Не исключено, что сезон завершат досрочно, а чемпиона выберут на заседании представители федерации баскетбола России и министерства спорта. Действующим победителем Суперлиги является «Самара». Сейчас волжане делят первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата со «Спартаком-Приморье».

Один трофей в этом году самарцы уже выиграли – они впервые в своей истории стали обладателями Кубка России по баскетболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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