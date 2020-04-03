В Самарской области попался молодой парень с наркотиками

3 Апр 2020 2020-04-03T15:36:52+03:00

При себе у него было 0,63 грамма запрещенного вещества

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Сотрудники полиции Самарской области провели оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», в рамках которого был задержан молодой человек с наркотиками. Он попался в поселке Горный. В его автомобиле был обнаружен и изъят прозрачный пакет с веществом белого цвета.

– Наркотик метилэфедрон хранился у 25-летнего подозреваемого в объеме 0,63 грамма. Парень заявил, что приобрел его для личного употребления. Правоохранители принимают меры по установлению личности сбытчика, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело по статье 228 УК России. Молодому наркоману грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU