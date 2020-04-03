В Самарской области провели рейд по подросткам, гуляющим на улице

3 Апр 2020 2020-04-03T16:27:09+03:00

Всего в регионе замечено более 200 детей, массово играющих на площадках

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Министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал о последнем рейде по улицам региона. По его словам, 168 подростков в Самаре и 60 в Тольятти проводили свой досуг на улицах. При этом они не шли в аптеку или магазин, а играли на площадках.

– Я просил и прошу родителей поговорить с детьми и объяснить, что сложившаяся ситуация требует ответственного поведения. Сейчас крайне важно воздержаться от прогулок, – сказал Виктор Акопьян.

Напомним, в Самарской области действует режим полной самоизоляции и нерабочих дней. Горожан убедительно просят не покидать свои квартиры без экстренной необходимости, однако раз за разом встречаются нарушители.

ИСТОЧНИК KP.RU