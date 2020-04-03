Самарская полиция предупреждает: в интернете появились мошенники, якобы дающие деньги за борьбу с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T17:11:53+03:00

Россиянам якобы обещают большие суммы, на самом деле, их попросту грабят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей региона просят ни в коем случае не попадаться на уловки злоумышленников

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Полицейские Самарской области предупреждают жителей региона об участившихся случаях мошенничества в интернете. Дело в том, что в мессенджерах ведется рассылка информации, согласно которой некий информационный портал выплачивает всем жителям страны крупную сумму за борьбу с коронавирусом.

– Данный сайт не является официальным! Его доменное имя зарегистрировано в государстве Белиз. После введения на этом сайте персональных данных у граждан просят под различными предлогами перевести деньги, после их перевода общение прекращается. Впоследствии, переведя злоумышленникам денежные средства, обещанной выплаты гражданин не получает, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители просят жителей региона не попадаться на уловки мошенников, быть бдительными и проверять информацию, размещенную в интернете. Ориентироваться стоит на официальные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU