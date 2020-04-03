Игнорировало запрет: в Самарской области приставы опечатали кафе

3 Апр 2020 2020-04-03T17:10:19+03:00

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В Самарской области приставы нашли кафе, которое работало, несмотря на запрет. Заведение функционировало в Чапаевске.

- Владельцы кафе обязаны были приостановить свою деятельность по организации общественного питания, однако не сделали этого. Нарушение статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» привело к разбирательству в суде, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Служители Фемиды приняли решение приостановить работу кафе до 6 апреля 2020 года. Приставы выехали на место и опечатали двери заведения. За соблюдением запрета на работу кафе сотрудники службы будут следить ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU