В Самаре огонь охватил жилой дом в Железнодорожном районе

3 Апр 2020 2020-04-03T18:10:43+03:00

В Самаре горел дом. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Одноэтажка сгорела, но жертв нет

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В Самаре пожарные тушили огонь в Железнодорожном районе. Там начался пожар в одноэтажном доме по адресу ул. Козловская, дом 6. Пожар разыгрался на площади 200 кв.м.

- В 17 час. 16 мин. 03.04.2020 объявлен ранг пожара – Пожар №2. Для тушения пожара привлечено 85 человек, 26 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Пожар удалось локализовать буквально за 15-20 минут. В огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU