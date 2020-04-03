2020-04-03T19:31:11+03:00
Общество

Пенсии в Самарской области в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк

Стало известно, как будут получать пенсии в Самарской области в апреле 2020 года и кому положены дополнительные выплаты
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области пенсионерам выплатят все, что они засллужилиВ Самарской области пенсионерам выплатят все, что они засллужилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в полном объеме выплатят все положенные деньги пенсионерам. Как получить пенсии в Самарской области в апреле 2020 года, каким будет график выплат через Почту России и Сбербанк, объяснили в правительстве региона.

36% пенсионеров в регионе получают пенсию в апреле 2020 года в Самарской области через Почту России. Для них график получения выплат может поменяться из-а принимаемых мер по противодействию эпидемии коронавируса в регионе. ПФР до 7 апреля профинансирует почту в полном объеме. Затем деньги почтальоны принесут на дом всем пенсионерам.

- Наши пенсионеры, которые находятся на самоизоляции, должны находиться дома, даже если они получали выплаты непосредственно на кассе в почтовых отделениях связи, потому что почтовики дойдут до каждого, - отметила заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда России по Самарской области Светлана Нефедова.

Уточнить, когда пенсию принесут именно вам, можно по телефону 8 800 1 000 000.

Дополнительные выплаты положены 1057 участникам войны - 10 тысяч рублей, 75 тысяч рулей получат 6824 участника, и 50 тыс рублей получат 13978 труженников тыла. ЗА выплатой не нужно обращаться специально, выплату назначат автоматически, без специального заявления.

Получатели социальных пенсий в апреле получат проиндексированные на 6,1% выплаты.

Банки начнут выдавать пенсию как обычно: 14, 17 и 23 числа. Именно в эти даты ПФР переводит деньги. На карточку получают пенсию 64% получателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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