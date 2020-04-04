2020-04-04T14:53:26+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске автомобилистка на «Ниссане» отправила женщину-пешехода в больницу

Пострадавшая шла по дороге в жилой зоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка нарушила правила движения в жилой зоне и устроила ДТПАвтомобилистка нарушила правила движения в жилой зоне и устроила ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Новокуйбышевске полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. В минувшую пятницу, 3 апреля, около 14:30 на улице Дзержинского под колеса иномарки угодила 36-летняя женщина.

- За рулем автомобиля «Ниссан X-TRAIL» находилась 41-летняя женщина. Она, двигаясь по дворовому проезду, в районе дома № 33 нарушила правила движения в жилой зоне и сбила пешехода. Пострадавшая шла по проезжей части дворового проезда в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Женщина получила различные травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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