В Новокуйбышевске автомобилистка на «Ниссане» отправила женщину-пешехода в больницу

4 Апр 2020 2020-04-04T14:53:26+03:00

Автомобилистка нарушила правила движения в жилой зоне и устроила ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Новокуйбышевске полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. В минувшую пятницу, 3 апреля, около 14:30 на улице Дзержинского под колеса иномарки угодила 36-летняя женщина.

- За рулем автомобиля «Ниссан X-TRAIL» находилась 41-летняя женщина. Она, двигаясь по дворовому проезду, в районе дома № 33 нарушила правила движения в жилой зоне и сбила пешехода. Пострадавшая шла по проезжей части дворового проезда в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Женщина получила различные травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU