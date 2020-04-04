Стало известно, как будут работать центры занятости населения Самарской области с 6 по 10 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T21:19:55+03:00

До 10 апреля все центры занятости региона не будут принимать посетителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В министерстве труда Cамарской области рассказали, как будут работать службы занятости в предстоящую неделю — с 6 по 10 апреля. Поскольку губернатор Дмитрий Азаров продлил режим полной самоизоляции в регионе до 12 апреля, то все общение с жителями региона будет переведено в онлайн-формат.

- Личный прием граждан и работодателей осуществляться не будет. Постановка граждан на учет как безработных будет производиться только через портал samaratrud.ru, - сообщили в твиттере представители минтруда.

Перерегистрироваться безработные самарцы тоже смогут через этот портал, в исключительных случаях — по телефону. Что касается работодателей, то они должны будут предоставлять обязательные сведения через портал «Работа в России» - trudvsem.ru и сайт samaratrud.ru.

Горячие линии центров занятости населения для консультаций:

Список телефонов горячей линииФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU