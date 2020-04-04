Жениться — только в особом случае: в Самарской области продлили ограничения на работу ЗАГСов

4 Апр 2020 2020-04-04T22:02:26+03:00

До 12 апреля торжественные церемонии бракосочетаний в ЗАГСах проводить не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Влюбленным, которые в ближайшее время хотели связать себя узами брака придется еще немного подождать. Из-за продления режима полной самоизоляции в Самарской области до 12 апреля ЗАГСы по-прежнему не будут проводить торжественные церемонии.

- До конца следующей недели продлено действие ограничительных мер по личному приему. Регистрируются рождение, смерть и заключение брака при наличии особых обстоятельств. Необходима предварительная запись, - сообщила в твиттере пресс-служба управления ЗАГС Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, те, кто ранее уже подал заявления, должны изменить дату государственной регистрации заключения брака. Предположительно, новые даты торжеств молодые смогут назначить только после 1 июня 2020 года. Кто не сможет перенести назначенную дату по особым причинам, то их брак все-таки зарегистрируют. Правда, присутствовать на этом смогут только жених и невеста. Подробнее о работе ЗАГСов можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU