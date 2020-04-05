В Самаре полицейские за 15 минут нашли уголовников, которые ограбили мужчину и пошли в кафе

5 Апр 2020 2020-04-05T09:12:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях два самарских инспектора ДПС - Максим Ярославский и Станислав Мясников - смогли оперативно раскрыть преступление. Они патрулировали Советский район города и в двенадцатом часу получили сообщение из дежурной части - кто-то ограбил мужчину на улице Победы.

- Двое злоумышленников похитили у 58-летнего мужчины денежные средства в сумме 3250 рублей, два сотовых телефона и водительское удостоверение, после чего скрылись в направлении улицы Свободы, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские составили ориентировку налетчиков со слов пострадавшего. Спустя 15 минут в восьмистах метрах от места происшествия в кафе на той же улице они нашли и задержали подозреваемых.

Похищенное было изъято в присутствии понятых. Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Самары - 1984 и 1990 годов рождения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU