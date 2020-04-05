Сотрудники ГИБДД рассказали, почему на дорогах Самары всех тормозят

5 Апр 2020 2020-04-05T09:47:26+03:00

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Автолюбители Самары и области уже почти неделю задаются вопросом - почему сотрудники ДПС тормозят всех подряд? Полицейские объясняют, что на такие меры они вынуждены в связи со сложившейся в регионе ситуацией. Идет активная борьба с коронавирусной инфекцией и нарушать режим самоизоляции не рекомендуется.

- Сотрудниками Госавтоинспекции с 1 апреля осуществляется максимальная остановка транспортных средств для выяснения необходимости поездки, - рассказывают стражи порядка в социальных сетях в паблике ГИБДД Самарской области.

Инспекторы ДПС уточняют у автолюбителей цель поездки. Если она не обоснована необходимостью, то водителям рекомендуют вернуться домой в связи со сложившейся обстановкой в области.

ИСТОЧНИК KP.RU