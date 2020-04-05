Сотрудники ГИБДД рассказали, почему на дорогах Самары всех тормозят
Автолюбители Самары и области уже почти неделю задаются вопросом - почему сотрудники ДПС тормозят всех подряд? Полицейские объясняют, что на такие меры они вынуждены в связи со сложившейся в регионе ситуацией. Идет активная борьба с коронавирусной инфекцией и нарушать режим самоизоляции не рекомендуется.
- Сотрудниками Госавтоинспекции с 1 апреля осуществляется максимальная остановка транспортных средств для выяснения необходимости поездки, - рассказывают стражи порядка в социальных сетях в паблике ГИБДД Самарской области.
Инспекторы ДПС уточняют у автолюбителей цель поездки. Если она не обоснована необходимостью, то водителям рекомендуют вернуться домой в связи со сложившейся обстановкой в области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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