2020-04-05T09:47:26+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД рассказали, почему на дорогах Самары всех тормозят

Максимальная остановка автомобилей вызвана сложившейся в регионе ситуацией
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Полицейские советуют горожанам не покидать свой дом без поводаПолицейские советуют горожанам не покидать свой дом без поводаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Автолюбители Самары и области уже почти неделю задаются вопросом - почему сотрудники ДПС тормозят всех подряд? Полицейские объясняют, что на такие меры они вынуждены в связи со сложившейся в регионе ситуацией. Идет активная борьба с коронавирусной инфекцией и нарушать режим самоизоляции не рекомендуется.

- Сотрудниками Госавтоинспекции с 1 апреля осуществляется максимальная остановка транспортных средств для выяснения необходимости поездки, - рассказывают стражи порядка в социальных сетях в паблике ГИБДД Самарской области.

Инспекторы ДПС уточняют у автолюбителей цель поездки. Если она не обоснована необходимостью, то водителям рекомендуют вернуться домой в связи со сложившейся обстановкой в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где в Самарской области будут лечить детей с коронавирусом
В Самарской области за последние сутки провели 544 исследования на коронавирус
В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки
На базе самарского роддома сделали обсерватор для борьбы с коронавирусом
В Самарской области на 5 апреля 2020 года вылечился девятый пациент с коронавирусом
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему на дорогах Самары всех тормозят
В Самаре полицейские за 15 минут нашли уголовников, которые ограбили мужчину и пошли в кафе
Жениться — только в особом случае: в Самарской области продлили ограничения на работу ЗАГСов
Стало известно, как будут работать центры занятости населения Самарской области с 6 по 10 апреля
В Сызрани мужчина стащил у соседки газовую плиту и отнес ее в магазин
Без парилок: в Самаре с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани
Полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в «Спартак»