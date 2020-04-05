В Самаре на перекрестке "Калина" врезалась в "Фольксваген", пострадала женщина

5 Апр 2020 2020-04-05T14:28:38+03:00

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Вчера днем, 4 апреля, в Промышленном районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 13-00 на перекрестке улиц Победы и Краснодонской столкнулись"ВАЗ-111730" и "Фольксваген Тигуан".

- "Лада Калина" под управлением 52-летнего мужчины ехала по Победе со стороны проспекта Кирова. Напротив дома № 111 по Победе водитель на регулируемом перекрестке при осуществлении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу движущемуся со встречного направления прямо "Фольксвагену", - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулем иномарки находился 42-летняя женщина. Она получила травмы и был госпитализирована. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU