2020-04-05T14:28:38+03:00
Происшествия

В Самаре на перекрестке "Калина" врезалась в "Фольксваген", пострадала женщина

По факту ДТП сейчас проводят проверку сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авария произошла на перекресткеАвария произошла на перекресткеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вчера днем, 4 апреля, в Промышленном районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 13-00 на перекрестке улиц Победы и Краснодонской столкнулись"ВАЗ-111730" и "Фольксваген Тигуан".

- "Лада Калина" под управлением 52-летнего мужчины ехала по Победе со стороны проспекта Кирова. Напротив дома № 111 по Победе водитель на регулируемом перекрестке при осуществлении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу движущемуся со встречного направления прямо "Фольксвагену", - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулем иномарки находился 42-летняя женщина. Она получила травмы и был госпитализирована. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти "Фольксваген" врезался в "Ниву", заезжавшую в дачный массив
В Самарской области поднимется уровень воды в Волге
Самарцы присоединились к набирающей популярность акции #изоизоляция
В Самаре в жилом доме произошел пожар, людей вывели на улицу
Дождь, снег и сильный ветер: стало известно, какая погода будет в Самаре в начале недели
В Самаре на перекрестке "Калина" врезалась в "Фольксваген", пострадала женщина
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 5 апреля 2020 года не выросло
Стало известно, где в Самарской области будут лечить детей с коронавирусом
В Самарской области за последние сутки провели 544 исследования на коронавирус
В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки
На базе самарского роддома сделали обсерватор для борьбы с коронавирусом
В Самарской области на 5 апреля 2020 года вылечился девятый пациент с коронавирусом
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему на дорогах Самары всех тормозят
В Самаре полицейские за 15 минут нашли уголовников, которые ограбили мужчину и пошли в кафе
Жениться — только в особом случае: в Самарской области продлили ограничения на работу ЗАГСов
Стало известно, как будут работать центры занятости населения Самарской области с 6 по 10 апреля
В Сызрани мужчина стащил у соседки газовую плиту и отнес ее в магазин
Без парилок: в Самаре с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани
Полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в «Спартак»