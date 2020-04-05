В Самаре в жилом доме произошел пожар, людей вывели на улицу

5 Апр 2020 2020-04-05T15:40:42+03:00

Причину возгорания и ущерб от него устанавливают специалисты

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Вчера днем, в субботу 4 апреля, в Кировском районе областной столице произошло ЧП. В 12-23 пожарным поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах второго подъезда дома № 139.

- Там случилось короткое замыкание электропроводки с последующим горением четырех погонных метров. На месте происшествия работали 9 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы, - рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В 12-39 пламя ликвидировали. Отметим, что из здания было эвакуировано 8 местных жителей. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU